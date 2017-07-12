Федерер стал последним полуфиналистом Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 12 июля, и завершилась победой Федерера в трех сетах — 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 57 минут. В полуфинале турнира 35-летний спортсмен встретится с представителем Чехии Томашем Бердыхом.

Бердых оказался в полуфинале после того, как в Новак Джокович отказался от продолжения борьбы в их четвертьфинале. Серб снялся с соревнований во втором сете. По информации РИА Новости, причиной для такого решения послужила травма.

В другом полуфинале сыграют американец Сэм Куэрри, выбивший из турнира первую ракетку мира Энди Маррея, и хорват Марин Чилич, оказавшийся сильнее представляющего Люксембург Жиля Мюллера.

Федерер занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Швейцарец 18 раз выигрывал турниры серии «Большого шлема», семь из них приходятся на Уимблдон.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.