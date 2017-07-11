Винус Уильямс обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Остапенко на Уимблдоне

Американская теннисистка Винус Уильямс победила Елену Остапенко из Латвии в четвертьфинале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 11 июля, и завершилась победой 37-летний американки со счетом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 14 минут. За это время Уильямс-старшая трижды взяла подачу соперницы и один раз проиграла свою. Решающее преимущество Винус получила при счете 5:5 во втором сете.

В полуфинале Уильямс сыграет либо с румынкой Симоной Халеп, либо с британкой Йоханной Контой. На Уимблдоне 2016 года Уильямс-старшая дошла до полуфинала, где проиграла немке Анжелик Кербер.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.

Остапенко в июне 2017 года победила на «Ролан Гаррос», в финале обыграв румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Этот титул стал первым для 20-летний уроженки Риги на турнирах Женской теннисной ассоциации.