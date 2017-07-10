Россиянка Кузнецова вышла в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла польку Агнешку Радваньску и вышла в четвертьфинал Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в понедельник, 10 июля, и завершилась победой Кузнецовой в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. В четырех матчах на турнире россиянка не проиграла ни одного сета.

За выход в полуфинал 32-летняя Кузнецова поспорит с победителем пары Анжелика Кербер (Германия) / Гарбинье Мугуруса (Испания). На момент публикации новости после двух сетов счет равный 1-1.

8 июля в матче третьего круга россиянка обыграла словенку Полону Херцог в двух сетах — 6:4, 6:0. Кузнецова — последняя представительница России в одиночном разряде на турнире.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.