Спорт
 

Федерер обыграл немца Зверева на Уимблдоне

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Миша Зверев (слева) и Роджер Федерер
Миша Зверев (слева) и Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл представителя Германии Мишу Зверева в третьем круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 8 июля, и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4. Игра продлилась 1 час 51 минуту, за это время Федерер трижды сделал три брейка и один раз проиграл свою подачу (в первом сете при счете 4:2 в свою пользу).

В четвертом круге 35-летний Федерер сыграет с 26-летним болгарином Григором Димитровым.

Миша Зверев родился в 1987 году в Москве, в 1991 году его семейство во главе с чемпионом СССР по теннису Александром Зверевым переехало в Германию.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей. Роджер Федерер семь раз побеждал на Уимблдоне. На соревнованиях 2016 года швейцарец проиграл в полуфинале канадцу Милошу Раоничу.

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