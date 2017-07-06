Испанский теннисист Рафаэль Надаль поставил автограф на протезе ноги, протянутый ему одним из болельщиков на Уимблдоне. Видео появилось на странице турнира в Twitter.

Эпизод произошел после победы испанца над американцем Дональдом Янгом (6:4, 6:2, 7:5) в матче второго круга соревнований. Следующим соперником Надаля станет россиянин Карен Хачанов. Их встреча состоится 7 июля и начнется в 16:30 мск.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.