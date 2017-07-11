Кузнецова проиграла в четвертьфинале Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 11 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 15 минут. Россиянка в каждом из сетов по разу проиграла свою подачу и не сделала ни одного брейка.

В полуфинале Мугуруса сыграет с победителем пары Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Коко Вандевеге (США).

В 2015 году Мугуруса играла в финале Уимблдона, где проиграла американке Серене Уильямс в трех сетах. Последняя является действующей победительницей турнира, но соревнования 2017 года пропускает из-за беременности.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.