Надаль уступил 26-й ракетке мира в четырехчасовом матче на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю Люксембурга Жилю Мюллеру в матче четвертого круга Уимблдонского турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 10 июля, в Лондоне. Мюллер одержал победу в пяти партиях — 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13. Игра длилась 4 часа 47 минут.

В четвертьфинале турнира спортсмен из Люксембурга встретится с хорватом Марином Чиличем.

В матче третьего круга Надаль оказался сильнее россиянина Карена Хачанова, который был последним представителем России в мужском одиночном разряде.

Испанец занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Мюллер идет на 26-й строчке.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является британец Энди Маррей.