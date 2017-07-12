Первая ракетка мира Маррей проиграл в четвертьфинале Уимблдона

Первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл американцу Сэму Куэрри в четвертьфинале Уимблдона и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 12 июля, и завершилась поражением Маррея в пяти сетах — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту.

Маррей — действующий чемпион Уимблдона. В прошлогоднем финале он оказался сильнее канадца Милоша Раонича. Всего в его активе три победы в турнирах серии «Большого шлема» — помимо успеха в 2016-м, он выигрывал Уимблдон в 2013-м и побеждал в финале Открытого чемпионата США в 2012 году.

29-летний Куэрри занимает 28-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Выход в полуфинал Уимблдона — наивысшее достижение американца. До этого он дважды доходил до 4-го круга Открытого чемпионата США.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.