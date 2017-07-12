Спорт
 

В женском теннисе сменился лидер

Перейти в «Мою Ленту»
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова

Чешская теннисистка Каролина Плишкова станет новым лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летняя уроженка чехословацкого Лоуни проиграла на Уимблдоне во втором круге словачке Магдалене Рыбариковой, но несмотря на это возглавит мировой рейтинг в понедельник. Это определилось после того, как вторая ракетка мира Симона Халеп проиграла в четвертьфинале Уимблдона британке Йоханне Конте, а немка Анжелик Кербер, возглавляющая текущий рейтинг, в четвертом круге уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

За последний год Плишкова выиграла четыре турнира WTA, сыграла в финале US Open, полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Australian Open. Спортсменка станет 23-й первой ракеткой мира в истории и первой представительницей Чехии в этом статусе.

Кроме того, Плишкова станет шестой теннисисткой, возглавившей мировой рейтинг, не имея в активе ни одной победы на турнирах «Большого шлема». Ранее на вершину WTA без выигрыша ТБШ забирались Амели Моресмо, Ким Клейстерс, Динара Сафина, Каролин Возняцки и Елена Янкович.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Латвийская теннисистка впервые в истории выиграла «Ролан Гаррос»
Стала известна вторая финалистка «Ролан Гаррос»
До финала «Ролан Гаррос» впервые добралась теннисистка из Латвии
Последние новости
МВД Абхазии объявило награду за информацию об убийстве российского туриста
В женском теннисе сменился лидер
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
В Сирии погиб российский военный советник
Другие материалы рубрики
Спорт13:0911 июля
Александр Усик

Суперреанимация

Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
23:2911 июля

Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна

07:35 7 июля

Надаль поставил автограф на протезе ноги

21:5911 июля

Против Кержакова завели дело за фото с лососями

Спорт13:19 9 июля
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Заметный перевес

Почему был отменен главный бой UFC 213
21:44 3 июля

Винус Уильямс заплакала на пресс-конференции после вопроса о смертельном ДТП

20:4511 июля

В «Динамо» задумались об отказе от стадиона в Петровском парке

20:0011 июля

12-летний британский регбист погиб при попытке спасти тонущую девочку

Спорт15:53 5 июля
Майкл Джордан

Спортсмем года

Плачущий Джордан и другие атлеты, ставшие мемами
18:38 2 июля

В Санкт-Петербурге завершился пятый чемпионат по футболу для дружбы

18:3011 июля

Винус Уильямс обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Остапенко на Уимблдоне

19:0711 июля

Определились города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Россия
«Эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков»
Сможет ли персональная медицина победить онкологию и неизлечимые болезни
Владимир Путин «Это один из прорывов»
Как Путин оценил совместную работу с Трампом
Фото: Агентство «Москва»Парки вместо свалок
Как в крупнейших мегаполисах создают ландшафтные дизайн-проекты на месте промзон
Два человека погибли на Кубани в ДТП с перевозившей посторонних скорой
Мужчина в полицейской форме расстрелял бывших жену и тестя под Таганрогом
В фигуре Навального увидели выгоду для разных групп влияния
Путь Егора
Сергей Мостовщиков о 13-летнем машинисте поезда 139Н, который не может ходить
Все материалы
Мир
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Лавров выразил надежду на выполнение США обязательств в вопросе дипсобственности
МИД России назвал ненормальным существование санкций ЕС и США против Сирии
В Норвегии предложили раздавать контрацептивы подросткам до 16 лет
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Все материалы
Бывший СССР
Всюду последили
Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
На Украине арестовали российских пограничников
На западе Украины в здание польского консульства бросили петарду
Глава ОУН задумал выставить Польше счет за «геноцид украинцев»
Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля
Все материалы
Финансы
Зачистка в секторе
Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса
ПФР проверит информацию о возможной утечке данных более 17 тысяч человек
«Раздувалась как лягушка»
Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха
ФТС заметила снижение импорта санкционных продуктов
Аналитики поверили в успешную санацию «Югры»
Налоговики задолжали бюджету почти полтора триллиона рублей
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
Все материалы
Бизнес
Транскорейский акцент
Зачем Сеул пытается реанимировать транспортные и энергетические проекты с Москвой и Пхеньяном
Зарубежные СМИ назвали «Роснефть» и «Башнефть» целью атаки вируса Petya
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
«Аэрофлот» занял первое место в рейтинге доверия к госкомпаниям
Эргинский участок недр выставят на аукцион
В России изменился порядок предоставления льготных автокредитов
Минпромторг рассказал о происхождении турбин для ТЭС в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Офицер полиции в Ростове-на-Дону стрелял в жену из-за детей
В Сирии погиб российский военный советник
Суд вернул заявление ФСИН о реальном сроке для Навального
ФСИН опровергла сообщения о просьбе отправить Навального в колонию
Все материалы
Наука и техника
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Раскрыта загадка появления суперземель
Блогеры из ЕС тайно пробрались на Байконур и станцевали на крыле корабля «Буран»
В Android нашли секретную «кнопку паники»
Раскрыта природа светящихся колец в атмосфере Земли
Все материалы
Спорт
Александр УсикСуперреанимация
Как боксерские боссы пытаются спасти свой вид спорта с помощью суперсерии
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Тимофей Мозгов«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»
Интервью с российским миллионером, перебравшимся в Нью-Йорк из Химок
Пакьяо отказался выплачивать гонорар тренеру после поражения от Хорна
В женском теннисе сменился лидер
Против Кержакова завели дело за фото с лососями
В «Динамо» задумались об отказе от стадиона в Петровском парке
Все материалы
Культура
Владимир Кехман«Люди, которым это понравилось, либо умерли, либо заболели»
Владимир Кехман о «Тангейзере», вранье в прессе и кокаине в бананах
Холодная нарезка
Некролог на себя как мнемонический прием
Премьер Большого театра Владислав ЛантратовТелесное трико на голое тело
С чем связан скандал вокруг балета Кирилла Серебренникова в Большом театре
Серебренников прокомментировал перенос балета «Нуреев»
Noize MC спел под гитару в парке Горького
Мужчина с топором потребовал у радиостанции поставить песню про топор
Джордж Мартин спродюсирует сериал о постапокалиптической Африке
Все материалы
Интернет и СМИ
Иголка в куче порно
Как в сети вычисляют педофилов и продавцов детской эротики
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Максим Кононенко: Прощай, чувак
Памяти Антона Носика
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Google прорекламировал лучшие сайты для просмотра пиратских фильмов
Королеву красоты обвинили в расизме и пренебрежении к чернокожим сиротам с ВИЧ
«Лабораторию Касперского» заподозрили в разработке секретной системы для ФСБ
Все материалы
Ценности
Mazda SavannaНе завертелось
Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Марку Viktor & Rolf обвинили в воровстве гигантских кукол
Личные вещи Вивьен Ли выставили на аукцион
Vacheron Constantin украсил часы 84 бриллиантами
Jason Wu выпустил дебютный аромат
Audi показал новый А8 с автопилотом
Все материалы
Путешествия
Свободный город
Чем заняться в экологической столице Германии
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Лариса Аханова: «Там вино стоит дешевле кофе»
О заповедных уголках Европы, где не встретить русских туристов
Хозяин квартиры сбросил с лестницы туристку из ЮАР
Египетские моряки спасли с горящего у Хургады катера иностранных туристов
Туристов наказали после фотосъемки с российским погранстолбом
Российского туриста убили в Абхазии
Все материалы
Из жизни
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
В Великобритании впервые заключен однополый брак между мусульманами
Тупорылая акула укусила нудиста у берегов Флориды
В США гремучая змея забралась на катер и напугала туристов
Сотрудник детского лагеря в США избил схватившего его за голову медведя
Все материалы
Самые маленькие кроссоверы в России
Внедорожные амбиции, но только в миниатюре
Такси со штампом «эксклюзив»
Суперкары, концепты и внедорожники на службе такси
Не все коту Баку
Как на Гран-при Австрии Формула-1 копила силы перед новым броском
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Саундтрек к «Форсажу» стал самым популярным видео YouTube
Очень быструю езду 600-сильной Subaru по дороге с обрывом сняли на видео
Компания Audi представила седан A8 нового поколения
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы