Стала известна вторая финалистка «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла спортсменку из Чехии Каролину Плишкову во второй полуфинальной встрече Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 8 июня, и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Халеп. Спортсменки провели на корте два часа. Румынка выиграла 14 мячей, совершила 14 двойных ошибок, при этом ни разу не подала навылет. Плишкова имеет в своем активе 45 виннерсов, 54 ошибки и семь эйсов.

Соперницей Халеп в финале, который пройдет 10 июня, будет теннисистка из Латвии Елена Остапенко. Ранее 8 июня она в трех сетах (7:6, 3:6, 6:3) обыграла Тими Бачински из Швейцарии. Представители Латвии впервые будут участвовать в решающем матче турнира серии «Большого шлема».

Открытый чемпионат Франции — 2017 проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.

