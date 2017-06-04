«Ролан Гаррос» покинули все побеждавшие в турнирах «Большого шлема» теннисистки

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» не осталось теннисисток, ранее побеждавших на турнирах «Большого шлема». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Последней спортсменкой, первенствовавшей на соревнованиях из этой серии, была американка Винус Уильямс, однако она проиграла представительнице Швейцарии Тиме Бачински в 1/8 финала (7:5, 2:6, 1:6). Также за победу на «Ролан Гаррос» будут бороться Елена Остапенко (Латвия), Каролина Возняцки (Дания), Элина Свитолина (Украина), Петра Мартич (Хорватия), Карла Суарес-Наварро (Испания), Симона Халеп (Румыния), Каролин Гарсия и Ализе Корне (обе — Франция), Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) и Каролина Плишкова (Чехия).

В последний раз ни одна победительница турнира «Большого шлема» не сумела пройти в четвертьфинал соревнований этой серии в 1979 году на Открытом чемпионате Австралии (australian Open).

Ранее 4 июня россиянка Светлана Кузнецова проиграла датчанке Каролин Возняцки в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и покинула турнир. Она стала последней представительницей России на соревнованиях во Франции. При этом в 2009 году Кузнецова выиграла «Ролан Гаррос».

Турнир проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд составляет 36 миллионов евро.

Турнирами «Большого шлема» являются Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open.