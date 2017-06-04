Кузнецова последней из россиянок покинула «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла датчанке Каролин Возняцки в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и покинула турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч, состоявшийся 4 июня, продолжался 2 часа 1 минуту и завершился со счетом 1:6, 6:4, 2:6 в пользу Возняцки. Кузнецова последней из россиянок покинула сетку «Ролан Гаррос».

Ранее из турнира выбыли Екатерина Макарова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. Мария Шарапова не приняла участие в «Ролан Гаррос», так как организаторы отказались предоставить ей специальное приглашение.

«Ролан Гаррос»-2017 проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.