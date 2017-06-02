Гоффен неудачно упал и получил травму на «Ролан Гаррос»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, занимающий 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) получил травму в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Орасио Себальсом (65). Видео было опубликовано на YouTube-канале WTA-Tennis Highlights HD.

В первом сете при счете 5:4 в свою пользу в первом сете Гоффен побежал за мячом и подвернул ногу. 26-летний бельгиец не смог подняться и покинуть корт без помощи врача.

Таким образом, Себальос вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с австрийцем Домиником Тимом (Австрия).

1 июня травму в матче с Хуаном Мартином Дель Потро получил Николас Альмагро и покинул корт в слезах.