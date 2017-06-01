Россиянин Хачанов обыграл Бердыха на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 53-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) обыграл чеха Томаша Бердыха (14) во втором круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в четверг, продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:4 в пользу 21-летнего россиянина. Хачанов выиграл три гейма на подаче соперника и не проиграл ни одного на своей. Превзошел уроженец Москвы соперника и по количеству подач навылет — 12:7.

Таким образом, Хачанов впервые в карьере вышел в третий круг на турнире «Большого шлема». Его соперником по 1/16 финала «Ролан Гаррос» будет американец Джон Изнер, занимающий 22-е место в рейтинге ATP.