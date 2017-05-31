Россиянка Макарова уступила украинке Цуренко на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла украинке Лесе Цуренко в матче второго круга «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу спортсменки с Украины. Во втором сете Макарова воспользовалась медицинским перерывом из-за проблем с ногой.

В третьем круге Цуренко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая во втором раунде победила чемпионку ОИ-2016 — пуэрториканку Монику Пуиг (6:3, 6:2).

В стартовом поединке на турнире Макарова обыграла первую ракетку мира — немку Ангелик Кербер (6:2, 6:2).

Второй турнир «Большого шлема» в сезоне «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 22 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 36 миллионов евро.

