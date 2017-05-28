Россиянка Макарова обыграла первую ракетку мира Кербер на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла немку Ангелик Кербер в стартовом матче Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Макарова, занимающая 40-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в воскресенье, 28 мая, одержала победу над первой ракеткой мира Кербер со счетом 6:2, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 22 минуты. Немка в матче совершила 25 невынужденных и 4 двойные ошибки.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Макарова сыграет с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Козлова (Украина).

28-летняя Макарова — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разрядке. Она выступает вместе с соотечественницей Еленой Весниной. Наилучшим результатом россиянки на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде является выход в четвертый раунд (в 2011 и 2015 годах).

«Ролан Гаррос» проходит в Париже с 22 мая по 11 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 30,7 миллиона евро (34,3 миллиона долларов).