Макарова и Веснина выиграли теннисный турнир в Дубае

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина одержали победу на турнире в Дубае в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче россиянки обыграли чешку Андреу Главачкову и китаянку Пэн Шуай в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 10:7. Встреча продлилась 2 часа 11 минут и неоднократно прерывалась из-за дождя. В активе победительниц два эйса, одна двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 13. Соперницы допустили 5 двойных ошибок совершили 4 брейка.

За победу в турнире россиянки заработали 139 тысяч долларов призовых. Веснина и Макарова завоевали девятый совместный титул в карьере. В их активе две победы на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос»-2013 и Открытый чемпионат США-2014), а также золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.