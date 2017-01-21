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Россиянка Макарова вышла в четвертый круг Australian Open

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Екатерина Макарова
Екатерина Макарова

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка, посеянная под 30-м номером, обыграла шестую ракетку турнира словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В третьем сете Макарова взяла медицинскую паузу, пожаловавшись на боль в правом локтевом суставе.

Она вышла в четвертый круг Australian Open седьмой раз подряд. Ее лучший результат на турнире — выход в полуфинал в 2015 году, когда она уступила другой россиянке Марии Шараповой в двух сетах.

Следующей соперницей Макаровой станет победитель пары Каролин Возняцки (17, Дания) — Йоханна Конта (9, Великобритания).

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.

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