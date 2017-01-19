Обыгравший Джоковича на Australian Open теннисист прокомментировал победу

Выступающий за Узбекистан теннисист Денис Истомин, одержавший победу над сербом Новаком Джоковичем в матче второго круга Austalian Open, поделился впечатлениями от поединка. Его слова в четверг, 19 января, приводит сайт турнира.

«Для меня было невероятно, что я смог в течение пяти сетов бороться с Новаком — и физически, и психологически. Но сегодня мне это удалось. Как настроиться на следующий поединок? Для начала мне нужно восстановить силы, ведь мы играли почти пять часов. Это очень долго, особенно на таком уровне. У меня нет времени праздновать», — заявил Истомин.

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Ранее 19 января Истомин обыграл Джоковича со счетом 3:2 (7:6, 5:7, 2:6, 7:6. 6:4). Встреча продолжалась 4 часа 48 минут. Джокович не сумел защитить титул, завоеванный годом ранее.

В третьем круге 29-летний Истомин, занимающий 117-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.

Для второй ракетки мира Джоковича это поражение стало первым на Australian Open с 2014 года. Всего в активе 29-летнего серба шесть титулов на этом турнире (2008, 2011-2013, 2015-2016).