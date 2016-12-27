Джокович пропустит матч против сборной России на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не примет участия в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса с командой России. Об этом сообщается на сайте 29-летнего спортсмена.

В опубликованном на первые три месяца 2017 года графике теннисиста Кубок Дэвиса отсутствует. Причины этого решения не указаны.

Матч Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише.

7 декабря Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Борисом Беккером. Они работали вместе на протяжении трех последних сезонов. В начале ноября британец Энди Маррей сместил серба с первой строчки рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Джокович — 12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема».

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Игры проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979-го — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).