Россиянка Павлюченкова победила украинку Свитолину на Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом сообщается на сайте соревнований.

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Павлюченкова, посеянная под 24-м номером, обыграла 11-ю ракетку турнира Свитолину в трех сетах со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 31 минуту. Россиянка сделала пять эйсов, совершила девять двойных ошибок и взяла шесть подач соперницы. На счету украинки шесть подач навылет, три двойные ошибки и пять брейк-пойнтов.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с восьмой ракеткой турнира — соотечественницей Светланой Кузнецовой.

Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.