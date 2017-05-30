Кузнецов проиграл Маррею на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Кузнецов проиграл британцу Энди Маррею в первом круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 30 мая, и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в пользу британца. Игра продлилась 2 часа 34 минуты. Россиянин четыре раза брал геймы на подаче соперника и девять раз проигрывал свою.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Маррей, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет со словаком Мартином Клижаном (50). Кузнецов занимает 73-е место в рейтинге ATP.

На «Ролан Гаррос»-2016 Маррей дошел до финала, где в четырех сетах уступил сербу Новаку Джоковичу.