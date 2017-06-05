Хачанов уступил Маррею и последним из россиян-одиночников покинул «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах уступил британцу Энди Маррею в четвертом круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в понедельник, 5 июня, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу 30-летнего шотландца, который занимает первое место в рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP). Соперники провели на корте 2 часа 4 минуты.

В 1/4 финала Маррей сыграет с победителем пары Фернандо Вердаско (Испания) — Кэй Нисикори (Япония). На момент написания материала счет 6:0, 4:3 в пользу испанца.

После поражения 21-летнего Хачанова, располагающегося на 53-м месте в рейтинге ATP, в одиночных разрядах на турнире не осталось россиян.

«Ролан Гаррос»-2017 проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.