До финала «Ролан Гаррос» впервые добралась теннисистка из Латвии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальной встрече с представительницей Швейцарии Тими Бачински, которая состоялась в четверг, 8 июня, Остапенко одержала победу в трех сетах — 7:6, 3:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты. Латвийка трижды подала навылет, совершила 50 виннерсов и 45 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы пять эйсов, 22 виннерса при 19 ошибках.

Соперница Остапенко по финалу «Ролан Гаррос» определится в матче между чешкой Каролиной Плишковой и румынкой Симоной Халеп. Их встреча состоится 8 июня. Решающий поединок запланирован на 10 июня.

Остапенко занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Бачински расположилась на 31-й строчке. Представители Латвии впервые будут участвовать в финале «Большого шлема».

Открытый чемпионат Франции — 2017 проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.