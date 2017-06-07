Действующий победитель «Ролан Гаррос» Джокович прекратил борьбу на турнире

Австриец Доминик Тим вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в четвертьфинале действующего победителя турнира — серба Новака Джоковича. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в среду, 7 июня, завершилась победой представителя Австрии в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 2 часа 15 минут.

Как уточняет «Советский спорт», Тим, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), дважды подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 28 невынужденных ошибок. На счету второй ракетки мира два эйса, 18 виннеров и 35 неточностей.

В полуфинале Тим сыграет с четвертой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Встреча состоится в четверг, 8 июня. Начало игры в 12:00 по Москве.

«Ролан Гаррос — 2017» проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд турнира составляет 36 миллионов евро.