Букмекеры оценили шансы Уильямс на победу в полуфинале Уимблдона

Американка Винус Уильямс — аутсайдер полуфинального матча Уимблдона против британки Йоханны Конты. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На победу Конты можно поставить с коэффициентом 1,85, на выигрыш Уильямс-старшей — 2,15. До полуфинала американка проиграла всего один сет — во втором круге китаянке Ван Цян. Конта на текущем турнире проиграла три партии.

В другом женском полуфинале Гарбинье Мугуруса считается явным фаворитом матча с Магдаленой Рыбариковой. На победу испанки коэффициент — 1,41, на выигрыш словачки — 3,36.

В мужских полуфиналах букмекеры также выделяют явных фаворитов: Роджер Федерер с большой долей вероятности (1,15 к 7) пройдет Томаша Бердыха, а Марин Чилич — Сэма Куэрри (1,35 к 3,75).

Женские полуфиналы состоятся в четверг, 13 июля и начнутся в 15:00 по московскому времени, мужские — в субботу.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.