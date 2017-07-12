Россиянки Макарова и Веснина вышли в полуфинал Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли представляющих Австралию Эшли Барти и Кейси Деллакуа в четвертьфинале Уимблдона в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 12 июля, россиянки одержали победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 49 минут. Их соперницы по полуфиналу определятся в матче Квета Пешке (Чехия)/Анна-Лена Гренефельд (Германия) — Мартина Хингис (Швейцария)/Чжань Юнжань (Тайвань).

Макарова и Веснина, посеянные на турнире под вторым номером, дважды выигрывали турниры серии «Большого шлема» в парном разряде — «Ролан Гаррос» в 2013-м и Открытый чемпионат США в 2014-м. В 2016 году россиянки стали олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро.

Другая россиянка Светлана Кузнецова в паре с француженкой Кристиной Младенович в матче 1/4 финала уступили чешке Ренате Ворачовой и японке Макото Ниномия со счетом 4:6, 4:6.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.