Макгрегор вспомнил о поединке с Нурмагомедовым и озадачил болельщиков

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter вспомнил о поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегор выложил момент боя, когда он отступает от соперника. Ирландец подписал запись словами: «давай потанцуем, детка». Пользователей сети озадачило, почему боец выбрал столь неудачный для себя отрезок боя. «Зачем Конор публикует гифку, где он на полу отползает от Хабиба?», «Его колено касалось пола, это был явно нокдаун. Зачем показывать это?», «Наверное, ему не стыдно за то поражение», — писали юзеры.

Макгрегор неоднократно выражал желание взять реванш у 31-летнего россиянина. В социальных сетях ирландец несколько раз отмечался нападками в сторону Нурмагомедова и его близких.

В результате их поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го оба бойца получили дисквалификации. После победы над Макгрегором Нурмагомедов спровоцировал потасовку с участием членов команд обоих спортсменов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках в MMA. Ирландец — бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях. Он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.

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