Нурмагомедов потроллил Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов порассуждал о возможном поединке в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Нурмагомедов заявил, что бой с его участием собрал бы аншлаг в «Лужниках». «Для расширения можно и [ирландского бойца] Конора [Макгрегора] привести. Но [американский боец] Тони Фергюсон заслужил намного больше, Конору же нужно перестать бить старых людей. Пусть становится в очередь», — добавил он.

Боец добавил, что поединок с ирландцем — это пройденный этап в его карьере, добавив, что мог бы встретиться с ним вновь только из-за большого гонорара.

Макгрегор неоднократно выражал желание взять реванш у 31-летнего россиянина. В социальных сетях ирландец несколько раз отмечался нападками в сторону Нурмагомедова и его близких.

В результате их поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го оба бойца получили дисквалификации. После победы над Макгрегором Нурмагомедов спровоцировал потасовку с участием членов команд обоих спортсменов.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках в MMA.

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