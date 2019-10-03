Отец Нурмагомедова одобрил реванш с Макгрегором

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что рассчитывает на поединок против ирландца Конора Макгрегора в Москве. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Живи На 100% Zhivina100».

«Мы хотим принять Макгрегора в Москве», — заявил отец российского спортсмена. При этом он подчеркнул, что сперва его сыну «нужно разобраться» с основным претендентом на его чемпионский пояс — американцем Тони Фергюсоном. Нурмагомедов подтвердил, что его сын вернется в октагон только весной 2020 года.

Фергюсон заявлял о готовности встретиться с Нурмагомедовым на турнире UFC в декабре. Отец российского бойца неоднократно отмечал, что цель его сына — довести количество побед в октагоне до 30 и завершить карьеру без поражений. Поединок в Москве, согласно плану тренера, должен стать его заключительным выступлением.

Макгрегор неоднократно выражал желание взять реванш у 31-летнего россиянина. В социальных сетях ирландец несколько раз отмечался нападками в сторону Нурмагомедова или его близких.

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В результате их поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го, оба бойца получили дисквалификации. После победы над Макгрегором, Нурмагомедов перепрыгнул через клетку и напал на тренера соперника по джиу-джитсу Диллона Дэниса. Это спровоцировало потасовку вне октагона и внутри восьмиугольника с участием самого Макгрегора и секундантов Нурмагомедова.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На его счету 28 побед в MMA, 12 из которых добыто в UFC. Единственный активный боец с такой же серией побед — Фергюсон.

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