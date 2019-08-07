Отец Нурмагомедова пофантазировал о последнем бое сына

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, каким он видит последний поединок своего сына. Слова специалиста приводит «Советский спорт».

«Каким я вижу бой в России? Я бы хотел, чтобы стотысячник "Лужники" был заполнен до отказа на его последний бой. Мы к этому готовы хоть по MMA, хоть по боксу», — рассказал он. Отец бойца отметил, что Нурмагомедов должен несколько раз защитить титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе перед тем, как завершить карьеру.

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30-летнему Нурмагомедову предстоит защитить пояс в поединке с временным чемпионом американцем Дастином Порье. Противостояние станет главным боем турнира UFC 242, который пройдет в Абу-Даби.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона в поединке против американца Эла Яквинты на турнире UFC 223. Далее последовала успешная защита пояса в бою против ирландца Конора Макгрегора на UFC 223. Участие в беспорядках после выступления повлекли за собой дисквалификацию российского бойца. Бой против Порье в Абу-Даби станет первым появлением Нурмагомедова в октагоне с октября 2018-го.

В активе Нурмагомедова 27 побед. Российский боец ни разу не уступал на профессиональном уровне. У Порье 25 побед и пять поражений.

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