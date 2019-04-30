Названа точная дата следующего боя Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Тренер и отец чемпиона UFC подтвердил, что 7 сентября в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Нурмагомедов будет защищать титул в поединке с американцем Дастином Порье. О том, что UFC 242 состоится в Абу-Даби, стало известно 29 апреля. При этом в организации не уточнили состав участников.

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Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда 30-летний россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации.

Порье — обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе. В бою за титул он победил соотечественника Макса Холлоуэя на UFC 236.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 успешных поединков. 30-летний Порье одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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