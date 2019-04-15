Следующий соперник Нурмагомедова назвал рецепт победы над россиянином

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье поделился мыслями относительно предстоящего поединка с обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Его слова передает MMA Junkie.

30-летний Порье осенью поспорит с российским спортсменом за чемпионский пояс. «Что нужно для победы над Нурмагомедовым? Мужество, решительность. Быть немного сумасшедшим. Верить в себя. Все, что необходимо для того, чтобы стать чемпионом. Все это у меня есть», — заявил Порье.

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14 апреля Порье одержал победу над соотечественником Максом Холлоуэем. Американец стал обладателем временного титула в легком весе и получил право на бой за объединение поясов. Нурмагомедов выразил готовность к встрече с Порье в октагоне.

Нурмагомедов с октября 2018-го отбывает дисквалификацию за участие в драке на UFC 229 после поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Ввиду того что отстраненный россиянин не мог провести защиту титула, в UFC запланировали поединок за титул временного чемпиона. От участия в бое отказался бывший временный чемпион — американец Тони Фергюсон.

Порье одержал 25 побед в MMA и потерпел пять поражений. Нурмагомедов не уступал ни разу. В активе россиянина 27 побед.

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