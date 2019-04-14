В дивизионе Нурмагомедова появился новый чемпион

По итогам турнира UFC 236 определился временный чемпион в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дастин Порье одержал победу решением судей над Максом Холлоуэем. По итогам пяти раундов ему присудили победу со счетом 49:46.

После этого выигрыша Порье получил право биться за титул чемпиона с его действующим обладателем, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

30-летний российский боец на девять месяцев отстранен от спорта из-за участия в потасовке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов перепрыгнул через клетку и атаковал тренера Макгрегора Дилона Дэниса, что спровоцировало драку с участием секундантов обоих бойцов.

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