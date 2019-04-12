UFC запретил украинскому бойцу выйти в октагон под песню «День Победы»

Украинский боец смешанного стиля (ММА) Никита Крылов заявил, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запретил ему выйти в октагон под песню Льва Лещенко «День Победы». Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Octagon TV.

По словам Крылова, он хотел, чтобы композиция играла перед его боем на турнире в Роттердаме (Голландия), прошедшем 8 мая 2016 года. «Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали "ахтунг", нельзя», — вспомнил спортсмен.

Также Крылов рассказал, как глава UFC Дэйна Уайт, посмотрев его первый бой в рамках промоушена, заявил, что «такого дерьма» в чемпионате быть не должно. С того момента украинец провел в UFC еще девять поединков. Всего же за карьеру 27-летний Крылов выходил в октагон 30 раз, одержал 24 победы и потерпел шесть поражений.

В январе белорусский боец UFC Андрей Орловский заявил, что на все поединки, проходящие в России, он будет выходить под гимн СССР. Он назвал себя выходцем из Советского Союза и отметил, что его жена — россиянка.

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