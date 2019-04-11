Девушка обвинила члена Зала славы UFC в многолетнем насилии

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Би Джей Пенн

Американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Би Джей Пенну запретили приближаться к его девушке и матери его детей Шилен Уайве. Об этом сообщает MMA Junkie.

Женщина обвинила спортсмена в многократных случаях вербального, физического и сексуального насилия. Уайве удалось добиться временного запретительного приказа в октябре 2018-го. В феврале суд его продлил до 2021 года. По словам женщины, Пенн агрессивно вел себя по отношению к ней в течение их десятилетних отношений. В последние три года боец при детях угрожал ей расправой, совершал сексуальное насилие.

40-летний Пенн готовится к участию в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 12 мая. Ему предстоит поединок против американца Клея Гвиды.

Пенн — бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе. В 2015 году он был включен в Зал славы UFC.

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