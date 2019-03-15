Странности бойца UFC Фергюсона заставили его жену обратиться в полицию

Супруга бойца смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсона Кристина Фергюсон обратилась в суд с требованием оградить ее от мужа. Об этом сообщает MMA Junkie.

Странное поведение Фергюсона заставило его супругу подать соответствующее заявление в суд. Запланировано расследование относительно фактов домашнего насилия. Как стало известно MMA Junkie, с начала года в дом Фергюсона неоднократно вызывали наряды полиции. В частности, за неделю до обращения Кристины Фергюсон в суд спортсмен забрал их двухлетнего сына, пока супруга была у родителей, отвез обратно домой и поменял замки на дверях.

Также полиции стало известно об угрозах со стороны бойца в адрес супруги. В результате проверки сотрудники правоохранительных органов узнали от свидетелей, что Фергюсон «не спал в течение трех дней» и устроил погром в собственном доме, полагая, что в него кто-то забрался. Также бойцу казалось, что в его ноге спрятан чип.

Фергюсон — один из возможных соперников российского бойца Хабиба Нурмагомедова. 14 марта американец заявил, что готов биться с россиянином за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), хотя ранее отказался от поединка за временный пояс.

Бой Фергюсона и Нурмагомедова откладывался уже четыре раза до того, как российский спортсмен стал чемпионом. В последний раз американец снялся с турнира из-за травмы колена.

35-летний Фергюсон провел 27 боев в MMA. На его счету 24 победы и 3 поражения.

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