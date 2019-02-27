Несостоявшийся соперник Нурмагомедова переключился на Макгрегора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон нелестно отозвался об ирландце Коноре Макгрегоре в социальных сетях. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«"Макнаггетс без соуса" Макгрегор — лишь тень прежнего себя. Моя правая готова проверить на прочность его подбородок», — написал Фергюсон.

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Ранее боец отказался от участия в поединке за временный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и анонсировал переход в полулегкий вес. За звание временного чемпиона поспорят американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Фергюсон несколько раз мог выйти в октагон против российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Однако, каждый раз бой между двумя спортсменами срывался. В апреле 2018-го Фергюсон из-за травмы снялся с боя за чемпионский титул. На UFC 223 Нурмагомедов вышел против американца Эла Яквинты и стал первым в истории организации чемпионом из России. Восстановившись после травмы, Фергюсон выступил на UFC 229 на одном турнире с Нурмагомедовым. В тот вечер российский чемпион защитил титул в поединке с Макгрегором.

У 35-летнего бойца 24 победы и три поражения в MMA. Фергюсон владел титулом временного чемпиона в легком весе, однако был лишен пояса из-за травмы. Макгрегор — бывший чемпион UFC. Ирландец выигрывал титул в двух разных весовых категориях.

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