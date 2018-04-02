Нурмагомедов дал совет травмированному Фергюсону

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном. Россиянин поделился мыслями в Instagram-аккаунте.

«На счет этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научит тебя следить за языком», — написал 29-летний Нурмагомедов.

В ночь на 2 апреля стало известно, что из-за травмы колена Фергюсон не сможет выйти на бой против Нурмагомедова. Об этом в своем Instagram сообщил президент UFC Дана Уайт.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым до этого переносился трижды. В 2015 и 2016 годах бойцы не сумели встретиться на ринге из-за травм. В 2017 году россиянину потребовалась помощь врачей: боец попал в больницу из-за ускоренной «сушки», чтобы войти в необходимый вес.

В активе Нурмагомедова 25 побед, из них восемь нокаутов. За свою карьеру россиянин не проигрывал ни разу. У 34-летнего Фергюсона на счету 23 победы и три поражения.

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