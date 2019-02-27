Чемпион UFC обесценил защиту пояса Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрон Вудли порассуждал относительно влияния ирландца Конора Макгрегора на спорт. Его слова приводит MMA Fighting.

36-летний боец оценил способность Макгрегора заинтересовывать людей в себе и похвалил его за талант шоумена. Тем не менее, последний поединок с участием Макгрегора — против россиянина Хабиба Нурмагомедова — Вудли считает посредственным.

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«Мне не важно, кто там что сказал. Оба в тот вечер выглядели слабо. Как два деда, которые сцепились в доме престарелых», — заявил американец.

В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором, защитив титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Для ирландца поражение стало четвертым в карьере.

Вудли — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. Он четыре раза успешно защищал свой титул. В последнем бою Вудли одолел английского бойца Даррена Тила. 2 марта американскому бойцу предстоит в очередной раз отстоять звание чемпиона в поединке с 31-летним Камару Усманом на UFC 235.

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