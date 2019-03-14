Фергюсон захотел боя с Нурмагомедовым за титул чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон отреагировал на сообщение главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о неготовности спортсмена к поединку с действующим чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Американец оставил комментарий под записью с заметкой со словами Уайта, где глава UFC утверждает, что Фергюсон отказывается от боя с Нурмагомедовым по личным причинам. «Я готов к Нурмагомедову», — написал боец, сопроводив сообщение хэштегом «защити или освободи».

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При этом Фергюсон отказался от поединка за титул временного чемпиона на UFC 236. За данный пояс в легком весе поспорят Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона четырежды переносился. Изначально именно американец должен был противостоять российскому бойцу на UFC 223 в поединке за титул чемпиона организации в легком весе. Из-за травмы Фергюсон был вынужден сняться с турнира, а его место после ряда перестановок занял Эл Яквинта. Тогда Нурмагомедов взял верх над соперником и стал чемпионом UFC. Восстановившись после травмы, Фергюсон выступил на турнире UFC 229, одолев Энтони Петтиса. В главном бою вечера Нурмагомедов вынудил сдаться ирландца Конора Макгрегора и защитил титул.

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