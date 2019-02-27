Бывший чемпион UFC вынудил семью искать защиты от его агрессии

Бывшему бойцу смешанного стиля (MMA) американцу Мэтту Хьюзу запретили приближаться к его супруге и брату ближе чем на 500 метров. Об этом сообщает TMZ.

Семья 45-летнего спортсмена добилась данной меры через суд. Отмечается, что в октябре 2017-го Хьюз принялся душить супругу за отказ отдать ему ключи от автомобиля. До этого эпизода сам боец пострадал в результате ДТП, получив травму головы. В декабре 2018-го Хьюз ударил жену на глазах их общих детей — дочери и сына. Тогда это стало реакцией на обвинения в переписке с другими женщинами.

Марк Хьюз (брат-близнец бойца) также обвинил того в агрессивном поведении. По его словам, Хьюз грубо схватил его 15-летнего сына и устроил тому выговор за вождение его трактора.

Хьюз внесен в зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он дважды становился чемпионом организации в полусреднем весе. Он семь раз защитил пояс. Чаще успешную защиту проводил Жорж Сен-Пьер — восемь раз.

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