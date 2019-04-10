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Чемпион UFC задушил фаната до потери сознания

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mirror.co.uk

Чемпион UFC в полутяжелом весе, американец Джон Джонс показал на фанате удушающий прием, и тот потерял сознание. Видео появилось в газете Mirror.

Мужчина попросил Джонса провести удушение со спины. Боец сделал это, в результате поклонник спортсмена на несколько секунд потерял сознание. Когда он пришел в себя, то прокомментировал случившееся. Мужчина сказал, что остался в восторге, ведь исполнилась его заветная мечта.

Джонс — самый молодой чемпион UFC в истории промоушена. Американец впервые завоевал титул в 2011 году. За четыре последующих года он провел восемь успешных защит. В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах, так как отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. После отстранения он вернул себе титул.

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