Чемпион UFC Джонс узнал имя следующего соперника

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс будет защищать пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе в поединке против бразильца Тиаго Сантоса. Об этом сообщает MMA Fighting.

31-летний Джонс выступит на турнире UFC 239, который пройдет в Лас-Вегасе 6 июля. В этот же вечер свой титул будет защищать бразильянка Аманда Нуньес. Ее соперницей станет представительница США Холли Холм.

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30 декабря 2018-го Джонс вернул титул чемпиона в полутяжелом весе, победив шведа Александра Густафссона в главном поединке UFC 232. Уже 3 марта 2019-го американец защитил пояс. На этот раз в роли претендента выступил его соотечественник Энтони Смит.

Джонс — самый молодой чемпион UFC за всю историю промоушена. Американец впервые завоевал титул в 2011 году. За четыре последующих года он провел восемь успешных защит.

35-летний Сантос одержал 21 победу и потерпел шесть поражений. В своем предыдущем поединке бразилец одолел поляка Яна Блаховича на турнире в Праге. Поединок с его участием был признан лучшем боем вечера.

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