Хоккеист отправил соперника в нокдаун ударом из ММА

Youtube / SPORTSNET

Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер ударил в лицо шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео случившегося появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел во втором периоде при счете 0:0. Крайдер провел силовой прием против находившегося у борта Петтерссона, ударив его локтем в лицо с разворота. Швед упал на лед, после чего его отвели на скамейку, чтобы остановить кровотечение. Форвард «Рейнджерс» получил удаление.

«Крайдер смотрит слишком много ММА, Джон Джонс бы им гордился», — написал один из пользователей под видео на YouTube. Джонс — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе, одной из характерных особенностей его стиля является активное использование ударов локтями и коленями.

Встреча завершилась победой «Ванкувера» со счетом 4:1. После 70 матчей регулярного чемпионата «Кэнакс» с 67 очками занимают 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» с 69 очками расположились на 13-й строчке на Востоке.

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