Овечкин забил без броска

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин реализовал победный буллит в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте NHL on NBC.
Гол 33-летнего россиянина вышел курьезным: голкипер «Рейнджерс» заблокировал бросок Овечкина, выпустив из рук клюшку. Из-за нарушения правил буллит форварда «Кэпиталс» засчитали. Команда Овечкина одержала победу со счетом 3:2.
В нынешнем сезоне НХЛ россиянин возглавляет список снайперов. В активе Овечкина 45 заброшенных шайб.
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