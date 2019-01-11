Овечкин силовым приемом отправил «гиганта» из НХЛ на лавку

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел силовой прием против словака Здено Хара в матче с «Бостон Брюинс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео эпизода размещено на YouTube-канале турнира.

Овечкин встретил словацкого защитника соперников силовым приемом. От столкновения Хара опрокинулся прямо на скамейку запасных «Вашингтона». Словак известен внушительными габаритами: при росте 2,06 метра вес Хары составляет 116 килограммов. 33-летний россиянин на девять килограммов легче своего оппонента.

В том же матче Овечкин отметился дублем. Благодаря этому, «Вашингтон Кэпиталс» победил со счетом 4:2.

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