Российский хоккеист подрался на первой минуте матча НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подрался с защитником «Филадельфия Флайерс» Шейном Гостисбером на первой минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале vlad pergler.

Поводом послужил силовой прием Бучневича против одноклубника Гостисбера. Россиянин вышел победителем из потасовки. Оба получили по пять минут штрафа. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу «Филадельфии».

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