Овечкин поблагодарил НХЛ за просмотр олимпийского хоккея по телевизору

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, смотрит ли он Олимпийские игры в Пхенчхане. Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте TSN.

«Олимпиаду не смотрю. Может, буду смотреть только хоккейный турнир, но знаете… Спасибо комиссару НХЛ Гари Беттмэну», — сказал Овечкин.

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В апреле 2017 года НХЛ отказалась отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что Международный олимпийский комитет не стал компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.

После решения НХЛ Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018. Однако вскоре спортсмен заявил, что его поставили в условия, при которых у него нет шансов сыграть на Олимпиаде.

«Олимпийские атлеты из России» проведут первый матч на Олимпиаде против сборной Словакии 14 февраля в 15:10 по московскому времени. На групповом этапе россияне также сыграют с командами Словении 16 февраля и США 17 февраля.

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