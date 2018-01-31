Оргкомитет Олимпиады забеспокоился из-за российского флага на форме хоккеистов

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года обеспокоен появлением российского флага на экипировке хоккеистов команды «Олимпийских атлетов из России». Об этом сообщает RT.

«Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхенчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня», — заявили в пресс-службе.

Ранее 31 января на сайте Игр появились фотографии российских хоккеистов, на форме которых можно было увидеть триколор. В частности, символ присутствовал на экипировке Александра Барабанова, Игоря Шестеркина, Сергея Калинина, Ильи Сорокина и Вячеслава Войнова.

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На Олимпиаде в Пхенчхане хоккеисты выступят под олимпийским флагом, как и все остальные спортсмены из России. Соответствующее решение было принято исполкомом Международного олимпийского комитета в конце декабря. При этом МОК отказался допустить до соревнований пятерых игроков: защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также нападающих Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина.

В Играх также не примут участия представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В апреле минувшего года лига отказалась отпускать их на Олимпиаду в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на Игры. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в Олимпиаде.

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